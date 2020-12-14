Kuveyt'te yeni hükümet yemin etti

Kuveyt'te Başbakan Sabah Halid es-Sabah liderliğinde yeni kurulan hükümet yemin etti.

Kuveyt'te Başbakan Sabah Halid es-Sabah tarafından kurulan yeni hükümeti, Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın önünde anayasal yeminini gerçekleştirdi. 1'i kadın 15 bakandan oluşan yeni hükümeti, ülkenin siyasi tarihinde 37. ve 29 Eylül'de göreve gelen yeni Emir Sabah'ın döneminde ilk hükümet oldu. Kuveyt'te 6 Aralık pazar günü milletvekili seçim sonuçlarının duyurulmasından sonra, Başbakan Sabah anayasal bir adım olarak istifasını sunmuş, ardından Kuveyt Emiri Sabah da bu istifayı kabul etmişti. Kuveyt Emiri Sabah, 8 Aralık'ta yeni hükümeti kurma görevi yeniden, istifa eden Başbakan Sabah Halid es-Sabah'a vermişti. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı