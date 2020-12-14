Kuveyt'te yeni hükümet yemin etti
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Kuveyt'te yeni hükümet yemin etti

14.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:44
Kuveyt'te yeni hükümet yemin etti

Kuveyt'te yeni hükümet, Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın (83) önünde yemin etti.

Kuveyt'te yeni hükümet, Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın (83) önünde yemin etti.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Sabah Halid es-Sabah (67) başkanlığındaki yeni hükümet, Kuveyt Havaalanı'ndaki Bakanlar Kurulu salonunda Emir Şeyh Nevvaf'ın önünde yemin töreni düzenledi.

Törende konuşan Emir Şeyh Nevvaf, yeni hükümet üyelerine iç meselelerde yaşanan zor sıkıntıları hikmet, analiz ve sağduyu ile aşma çağrısında bulundu.

Şeyh Nevvaf, yasama ve yürütme organlarına saygı ve güven üzerine kurulu iş birliği içinde ekip ruhuyla çalışmanın önemli olduğunu vurguladı.

8 Aralık'ta yayınlanan Emirlik kararnamesiyle yeni hükümeti kurma görevi yeniden, anayasal bir adım olarak istifa eden Başbakan Sabah Halid es-Sabah'a verilmişti.

Kuveyt'te son hükümet 2019'un Aralık ayında Sabah Halid es- Sabah başbakanlığında kurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

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