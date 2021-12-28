Kuveyt'te yeni hükümet kuruldu

Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın, Halid el-Hamed es-Sabah başkanlığında yeni hükümetin kurulduğuna ilişkin kararname yayımladığı bildirildi.

Kuveyt Veliaht Prensi'nin yayımladığı kararname, ülkenin resmi haber ajansı KUNA tarafından duyuruldu.

Yeni hükümetin Halid el-Hamed es-Sabah başkanlığında kurulduğu kaydedilen kararnamede, eski hükümetteki Savunma, Dışişleri, Petrol, Eğitim, Vakıflar, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlarının yeni hükümette de görevlerine devam edeceği aktarıldı.

Kararnameye göre, İçişleri, Maliye ve Adalet Bakanlıklarının da aralarında bulunduğu 9 bakanlığa ise yeni isimler getirildi.

Kuveyt'te 15 Kasım 2020'de yayımlanan Emirlik kararnamesine göre, Veliaht Prens, Emirin bazı anayasal yetkilerini kullanabiliyor. Veliaht Prens es-Sabah'ın yeni hükümetin kurulduğuna yönelik yayımladığı kararname de söz konusu Emirlik kararnamesine dayanıyor.

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 2011'deki Meclise baskın davasında hapse mahkum edilen bazı muhalif milletvekilleri hakkında af ilan etmesinin ardından yine Halid el-Hamed es-Sabah başkanlığındaki önceki hükümet 8 Kasım'da istifasını sunmuştu.

AA / Muhammed Semiz - Son Dakika Haberleri

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