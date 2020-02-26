Kuveyt'te tespit edilen yeni tip koronavirüs vakası 9'a yükseldi
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Kuveyt'te tespit edilen yeni tip koronavirüs vakası 9'a yükseldi

Kuveyt'te, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 9'a yükseldi.

26.02.2020 00:00 | Son Güncelleme: 26.02.2020 00:00
Kuveyt'te tespit edilen yeni tip koronavirüs vakası 9'a yükseldi

'te, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 9'a yükseldi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 'dan gelen ve karantina altına alınan kişiler arasında yeni vakaların tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, daha önce 5 olarak açıklanan vaka sayısının 9'a yükseldiği kaydedildi.

Uçuşlar durduruldu

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Singapur ve Japonya ile tüm uçuşların virüs nedeniyle askıya alındığını duyurdu.

Kuveyt dün Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ulusal bayram kutlamalarını ve müsabakalarını durdurma kararı almıştı.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle Kuveyt, ölümlerin yaşandığı İran'dan yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etmişti.

Kaynak: AA

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