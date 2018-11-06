Kuveyt'te Sel Felaketi

Kuveyt'in başkentinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi. Cadde ve sokaklar adeta nehre dönerken yüzlerce araç suda kaldı. Kuveyt'in başkentinde bastıran sağanak yağmur, cadde ve sokakları nehre dönüştürdü. Yüzlerce araç sular altında kalırken, trafik de durma noktasına geldi. Yağışların yol açtığı selde çok sayıda ev hasar görürken, sivil savunma ekiplerinin selde mahsur kalan çok sayıda kişiyi kurtardığı ve tahliye ettiği öğrenildi. Kuveyt Eğitim Bakanlığı, yağış ve olumsuz hava nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu. Kuveyt Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ise, şiddetli yağışlara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

(Hamad Alnajjar/İHA)