Kuveyt'te seçimlerin ardından yeni Meclis ilk kez toplandı
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Kuveyt'te seçimlerin ardından yeni Meclis ilk kez toplandı

15.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:32
Kuveyt'te seçimlerin ardından yeni Meclis ilk kez toplandı

Kuveyt'te genel seçimlerin ardından yeni Meclisin açılış oturumu, Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın katılımıyla yapıldı.

Kuveyt'te genel seçimlerin ardından yeni Meclisin açılış oturumu, Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın katılımıyla yapıldı.

Kuveyt Ulusal Meclisinde yeni dönemin ilk oturumu devlet televizyonundan yayımlandı.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf, milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, "Dünyanın ve bölgemizin geçirdiği muazzam gelişmelerin ve zorlukların farkındasınız. Artık, sahte krizler ve çatışmalarla harcayarak kaybedecek zaman yok." dedi.

Meclis üyelerinden demokratik yaklaşıma uygun hareket etmelerini beklediklerini söyleyen Emir Şeyh Nevvaf, ülkenin gelişimi açısından "kapsamlı bir reform programı" gerektiğini belirtti.

Emir Şeyh Nevvaf, "Kapsamlı bir reform programının başarıya ulaşması için Meclis ve hükümet arasında etkili bir iş birliği, kanunlara bağlı olma, olumlu diyalog kurulması, bölünmekten ve ayrışmadan kaçınılması gerekir." ifadelerini kullandı.

Meclisin yeni dönemini "ülkenin gelişimi için önemli bir adım" olarak nitelendiren Başbakan Sabah Halid es-Sabah ise Körfez krizindeki çözüm çabalarına işaret ederek, "Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasında ilişkilerin normale dönmesi hepimizi memnun edecek." dedi.

Başbakan Sabah, "Körfez'in güvenliği bölünemez bir bütündür ve bu sorumluluk tüm KİK üyesi ülkeler tarafından paylaşılmaktadır." diye konuştu.

Açılış programının ardından Meclisin ilk oturumunda Meclis Başkanı, Başkan Yardımcısı, gözlemci ve daimi komite üyelerinin seçilmesi planlanıyor.

Kuveyt'te 5 Aralık'ta yapılan milletvekili seçimlerinde, 50 sandalyeli Ulusal Mecliste 19 vekil yerini korurken, 31 yeni isim Meclise girmeyi başarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Omar Alothmani

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