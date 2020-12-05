Kuveyt'te sandıklar kapandı, oy sayımı başladı
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Kuveyt'te sandıklar kapandı, oy sayımı başladı

05.12.2020 23:56 | Son Güncelleme: 06.12.2020 00:21
Kuveyt'te sandıklar kapandı, oy sayımı başladı

Kuveyt'te parlamento seçimleri için yapılan oylama sona ererken, oy sayım işlemi başladı.

Kuveyt'te parlamento seçimleri için yapılan oylama sona ererken, oy sayım işlemi başladı.

Kuveyt'te parlamento seçimleri için yapılan oylama yerel saatle 20.00'de sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemi başladı. Seçim sonuçlarının resmi olarak yarın sabah açıklanacağı belirtildi.

Kuveyt halkı sabah saatlerinden itibaren 28'i kadın olmak üzere 326 adayın yarıştığı seçimde, 50 milletvekilini belirlemek için sandık başına gitmişti. Seçimler korona virüs salgını nedeniyle çeşitli önlemler altında gerçekleştirmişti.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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