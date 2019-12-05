Kuveyt'te sanayi bölgesinde yangın

05.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:38

Kuveyt'in sanayi bölgesinde gece saatlerinde çıkan yangın nedeniyle 10 bin metrekarelik alan kül oldu.



Kuveyt'in Fervaniya bölgesinde bulunan sanayi bölgesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Sanayi bölgesindeki 8 farklı bölgeye sıçrayan alevler 10 bin metrekarelik alanı küle çevirdi. Yerel kaynaklar, gece saat 01.15'te başlayan yangın sebebiyle çok büyük maddi hasarın meydana geldiğini ifade etti. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangına yaklaşık 9 itfaiye ekibinin hala müdahale ettiği belirtildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. - KUVEYT

Kaynak: İHA