Kuveyt'te oturumu olmayan Mısırlılar ülkelerine dönmek için gösteri düzenledi

Kuveyt'te oturum izni olmayan Mısırlılar, toplandıkları kampta düzenledikleri gösteriyle ülkelerine geri dönmek istediklerini duyurdu.

Kuveyt'te oturum izni olmayan Mısırlılar, toplandıkları kampta düzenledikleri gösteriyle ülkelerine geri dönmek istediklerini duyurdu.

Kuveyt'ten adını vermek istemeyen bir güvenlik kaynağı, Kuveyt'in batısındaki Kebed kampında kalan onlarca Mısırlının bir an önce ülkelerine dönmek istediklerini belirterek bunun için büyükelçiliğe çağrıda bulundu.

Oturum kanunlarına muhalefet edenlerin geri dönüş işlemlerinin Kuveyt devletiyle ilişkili olmadığını dile getiren kaynak, geri dönüşün gecikme sebebinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı uçak seferlerinin durması olduğunu söyledi.

Gösterilere ilişkin bazı görüntüler sosyal medyada da yer buldu. Görüntülerde, Kebed kampında toplanan kalabalık Mısırlı grup "Bir, iki, nerede Büyükelçi", "Dönmek istiyoruz" şeklinde sloganlar attı.

Mısırlılara dağılmalarını söyleyen Kuveyt güvenlik güçlerine toplanan Mısırlılar Kuveyt'teki Mısır Büyükelçisi gelene dek bir yere gitmeyeceklerini belirtti.

Görüntülerde konuşan bir Mısırlı da üzerindeki giysileri göstererek 25 gündür aynı eşofmanı giydiğini, bir an önce ülkesine dönmek istediğini vurguladı.

Yaklaşık ik ay önce Kuveyt makamları ülkede yaşayan oturumu olmayan yabancı işçilerin başvurmaları halinde para cezası kesilmeksizin ülkelerine dönmelerine izin verileceğini duyurmuştu. Bu başvurular sırasında koronavirüs nedeniyle kapanan uçak seferleri nedeniyle geriş dönüş işlemleri gerçekleşmedi.

Öte yandan Mısır Göç Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada birçok ülkeden dönecek Mısılılar için istisnai 22 uçak seferi düzenleneceğini kaydetmişti.

Kaynak: AA