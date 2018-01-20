Kuveyt'te Muhaliflere Yönelik Yargılamalar

Kuveyt'te, "2011'deki meclis baskını" suçlamasıyla gıyabında 7 yıl hapis cezası verilen eski milletvekillerinden Muslim el-Berak'ın teslim olduğu bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, hakkında kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası bulunan Berak, An-Nuwaisib sınır geçidinde emniyet güçlerine teslim oldu.

Berak, Suudi Arabistan'dan ülkesine dönmeden önce sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu cezanın uygulanması için teslim olmaya karar verdiğini duyurdu.

Kuveyt İstinaf Mahkemesi, geçen sene kasım ayında "izinsiz gösteri düzenlemek ve güvenlik güçlerine mukavemet" iddiasından suçlu bulunan görevdeki muhalif milletvekillerinden Velid et-Tabtabai ile Ceman el-Harbaş'ı beşer yıl, eski milletvekillerinden Muslim el-Berak, Faysal el-Muslim, Mubarek el-Valan, Halid et-Tahus, Salim en-Nemlan ve Fahd el-Haneh'i de yedişer yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Söz konusu davada yargılanan diğer 60 sanığa ise 1 ila 5 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmişti.

Kuveyt'te Kasım 2011'de bazı muhalif milletvekilleri ile yaklaşık 60 kişiden oluşan destekçileri, "yanlış politikalar izlendiğini" iddia ederek eski Başbakan Nasır Muhammed el-Ahmed es-Sabah'ın görevden alınmasını istemiş ve meclis binasına yürümüştü. Olayın ardından savcılık, söz konusu kişiler hakkında "izinsiz gösteri düzenlemek ve güvenlik güçlerine mukavemet" suçlamasıyla dava açmıştı.