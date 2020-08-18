Kuveyt'te milletvekilleri, hükümeti, İsrail'le normalleşmeye karşı net duruş sergilemeye çağırdı
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Kuveyt'te milletvekilleri, hükümeti, İsrail'le normalleşmeye karşı net duruş sergilemeye çağırdı

Kuveyt'te 37 milletvekili, bir bildiri yayınlayarak, hükümete, İsrail ile normalleşmeye karşı net duruşunu ortaya koyması çağrısında bulundu.

Kuveyt'te milletvekilleri, hükümeti, İsrail'le normalleşmeye karşı net duruş sergilemeye çağırdı
18.08.2020 20:53 | Son Güncelleme: 18.08.2020 20:56

Kuveyt'te 37 milletvekili, bir bildiri yayınlayarak, hükümete, İsrail ile normalleşmeye karşı net duruşunu ortaya koyması çağrısında bulundu.

Kuveyt Meclisindeki 50 milletvekiliden 37'si Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına karşı ortak bir bildiri yayınladı. Filistin halkıyla sağlam ve sabit bir dayanışma içinde olduklarını ifade eden milletvekilleri, imzaladıkları bildiride, Kuveyt Meclisinin İsrail'le normalleşmenin her türlüsüne kararlılıkla ve sürekli karşı olduğunu hatırlattı.

Kuveyt halkının, hükümetin, Müslümanların ve Arapların meselelerinden herhangi bir tavizini kabul etmeyeceği vurgulanan bildiride, "Kuveyt halkı, ülkedeki yıllar boyunca Filistin davasına yönelik sürekli cesur ve sağlam duruş sergileyen siyasi yönetimi desteklemeye devam edecek." denildi

Bildiride, normalleşmenin, "İsrail'in işlediği suçların çirkinliğini hafifletemeyeceği ve insanların kalbinden söküp atamayacağı" ifade edilerek, Mescid-i Aksa'nın maruz kaldığı baskınlara ve Filistin topraklarındaki Yahudileştirme çabalarına işaret edildi.

Kuveyt hükümeti tarafından şu ana kadar BAE'nin İsrail ile normalleşme anlaşmasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

-Normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İki muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün" değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Kaynak: AA

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