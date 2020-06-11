Kuveyt'te Merkez Hapishane'de 268 Kovid-19 vakası tespit edildi Kuveyt İçişleri Bakanlığı, Merkez Hapishanesi'nde 268 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurdu.

Kuveyt İçişleri Bakanlığı, Merkez Hapishanesi'nde 268 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Merkez Hapishanesi'nde, periyodik şekilde testler yapıldığı ve gerekli sağlık önlemlerinin alındığı belirtildi.

Bu testler sonucunda mahkumlardan 268'inde virüs tespit edildiği, 225 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Ülke genelindeki son durum

Kuveyt Sağlık Bakanlığı ise ülkede 4 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve 609 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, son verilere göre toplam can kaybının 279'a, vaka sayısının da 34 bin 432'ye çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 24 bin 137'ye ulaştığı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında, söz konusu rakamların içerisinde İçişleri Bakanlığının duyurduğu verilerin bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA