- Kuveyt'te limanda yangın - Kuveyt'te limanda yangın Kuveyt'in Alahmadi kentinde limanda yangın çıktı.

- Kuveyt'te limanda yangın

KUVEYT - Kuveyt'in Alahmadi kentinde limanda yangın çıktı.

Alahmadi kentinde yer alan Abdullah Limanı'nda yangın çıktı. Kuveyt Limanlar Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Abdullah Limanı'nın batısında başlayan yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği aktarıldı. Yangının çıkış nedeni ve ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: İHA