Kuveyt'te Kovid-19'un Hindistan varyantı görüldü

Kuveyt, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantına rastlandığını duyurdu.

Kuveyt, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantına rastlandığını duyurdu.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened yaptığı yazılı açıklamada, ülkede ilk kez Kovid-19'un iki kez mutasyona uğramış türü olan Hindistan varyantı olarak da bilinen "Delta" varyantının tespit edildiği bazı vakalar görüldüğünü belirtti.

Yeni varyanta yakalanan vaka sayısı hakkında bilgi vermeyen Sened, Kovid-19'un Delta varyantının, şu ana dek dünyada 62'den fazla ülkede görüldüğüne dikkati çekerek, vatandaşlara yeni mutasyonlara karşı tedbir alma çağrısında bulundu.

Kuveyt, Kovid-19 önlemleri kapsamında 24 Nisan'da Hindistan ile uçuşları askıya aldığını açıklamıştı.

Son verilere göre Kovid-19 kaynaklı 327 bin 963 vakanın görüldüğü Kuveyt'te can kaybı 1820'ye, iyileşenlerin sayısı da 310 bin 95'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran