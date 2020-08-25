Kuveyt'te Kovid-19 sebebiyle uzaktan eğitim uygulanacak
Kuveyt Eğitim Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkedeki tüm okullarda uzaktan eğitim sistemi uygulanacağını açıkladı.
25.08.2020 20:15 | Son Güncelleme: 25.08.2020 20:21
Kuveyt Eğitim Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkedeki tüm okullarda uzaktan eğitim sistemi uygulanacağını açıkladı.
Eğitim Bakanı Suud el-Harbi, her kademedeki eğitim faaliyetinin uzaktan yapılmasını öngören bir kararname yayımladı.
Uzaktan eğitimin 4 Ekim'de başlayacağı ve kararın kasım ayında sağlık verilerine göre yeniden gözden geçirileceği aktarıldı.
Kuveyt Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 519, vaka sayısı ise 81 bin 573'e ulaşmış durumda.
Kaynak: AA