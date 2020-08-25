Kuveyt'te Kovid-19 sebebiyle uzaktan eğitim uygulanacak Kuveyt Eğitim Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkedeki tüm okullarda uzaktan eğitim sistemi uygulanacağını açıkladı.

Kuveyt Eğitim Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkedeki tüm okullarda uzaktan eğitim sistemi uygulanacağını açıkladı.

Eğitim Bakanı Suud el-Harbi, her kademedeki eğitim faaliyetinin uzaktan yapılmasını öngören bir kararname yayımladı.

Uzaktan eğitimin 4 Ekim'de başlayacağı ve kararın kasım ayında sağlık verilerine göre yeniden gözden geçirileceği aktarıldı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 519, vaka sayısı ise 81 bin 573'e ulaşmış durumda.

Kaynak: AA