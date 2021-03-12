- Kuveyt'te koronaya karşı araç içi restoran hizmeti
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- Kuveyt'te koronaya karşı araç içi restoran hizmeti

12.03.2021 16:38 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:00

- Kuveyt'te koronaya karşı araç içi restoran hizmeti Kuveyt'te restoran ve kafelerde yemek yenmesini yasaklamasının ardından müşterilerini kaybetmek istemeyen restoranlar araç içi restoran hizmetine başladı.

- Kuveyt'te koronaya karşı araç içi restoran hizmeti

KUVEYT - Kuveyt'te restoran ve kafelerde yemek yenmesini yasaklamasının ardından müşterilerini kaybetmek istemeyen restoranlar araç içi restoran hizmetine başladı.

Korona virüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken Kuveyt, salgınla mücadele kapsamında restoranların kapanması kararını aldı. Kafe ve restoranların yalnızca paket servis hizmeti yapabilmesine izin verilen ülkede, müşterilerini kaybetmek istemeyen bazı restoranlar ilginç bir yöntem seçti. Kepenk indirmek istemeyen restoranlar araç içi restoran hizmetine başladı. Müşterilerin araçlarının içerisine yemek masası yerleştirerek, müşterilere restoranda gibi hissettirmeye çalışılıyor.

Kuveyt'te son 24 saatte bin 505 yeni korona virüs vakası tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 205 bin 893'e yükseldi.

- Kuveyt'te koronaya karşı araç içi restoran hizmeti
- Kuveyt'te koronaya karşı araç içi restoran hizmeti
- Kuveyt'te koronaya karşı araç içi restoran hizmeti
- Kuveyt'te koronaya karşı araç içi restoran hizmeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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