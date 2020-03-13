Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle halka "evlerinde kalmaları" çağrısı
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Kuveyt, Güncel

Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle halka "evlerinde kalmaları" çağrısı

Kuveyt Enformasyon Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle halka "zaruret dışında dışarı çıkmamaları ve evlerinde kalmaları'" çağrısında bulundu.

13.03.2020 23:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 23:02
Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle halka

Kuveyt Enformasyon Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle halka "zaruret dışında dışarı çıkmamaları ve evlerinde kalmaları'" çağrısında bulundu.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Enformasyon Bakanlığı, virüsten korunma tedbirleri kapsamında halktan evlerinden çıkmamaları ve kalabalık yerlere gitmemelerini istedi.

Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada Kuveyt'teki koronavirüs vaka sayısının 80'e yükseldiği duyurulmuştu.

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Kaynak: AA

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Manşet

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