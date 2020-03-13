Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle camilerde cuma namazı kılınmayacak
Kuveyt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılma riskine karşı cuma namazı başta olmak üzere camilerde cemaatle namaz kılınmayacak.
13.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:46
Kuveyt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılma riskine karşı cuma namazı başta olmak üzere camilerde cemaatle namaz kılınmayacak.
Kuveyt Vakıflar Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülkedeki camilerde yeni bir duyuruya kadar cuma namazı başta olmak üzere cemaatle namaz kılınmayacağı ve cuma hutbelerinin okunmayacağı belirtildi.
Kararın ülkedeki sağlık kurumlarının yönlendirmeleri ve Bakanlığa bağlı fetva kurulunun izni üzerine alındığına işaret edilen açıklamada, salgın hastalıklar nedeniyle Müslümanların mazeretli sayılacağından cuma namazı yerine evlerde öğle namazı kılınabileceği aktarıldı.
Kuveyt'te bugüne kadar 80 Kovid-19 vakası görüldüğü açıklanmıştı.
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Kaynak: AA