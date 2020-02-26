Kuveyt'te korona virüsü vaka sayısı 25'e yükseldi
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Kuveyt'te korona virüsü vaka sayısı 25'e yükseldi

Kuveyt'te 13 kişide daha korona virüsü tespit edilmesinin ardından toplam vaka sayısı 25'e yükseldi.

26.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:26
Kuveyt'te korona virüsü vaka sayısı 25'e yükseldi

'te 13 kişide daha korona virüsü tespit edilmesinin ardından toplam vaka sayısı 25'e yükseldi.


Çin'den dünya geneline yayılmaya devam eden korona virüsünde bilanço artıyor. Kuveyt Sağlık Bakanı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ülkedeki toplam vaka sayısının 25'e yükseldiği duyuruldu. Açıklamada, doğrulanan vakaların, daha önce İran'a seyahat etmiş kişiler ile bağlantısı kişiler olduğu da ifade edildi. - KUVEYT

Kaynak: İHA

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