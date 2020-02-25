Kuveyt'te korona vakası sayısı 8'e yükseldi

25.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:48

Kuveyt, ülkede onaylanmış korona virüsü vaka sayısının 8'e çıktığını açıkladı.



Kuveyt, İran'dan dönen 3 Kuveytlide daha korona virüsüne rastlandığını açıklayarak, ülkedeki toplam vaka sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu. İran'dan gelen yolcuların virüs tespit edilmesi üzerine bir otelde karantinaya alındığı bildirilirken, hastaların durumunun stabil olduğu ifade edildi. - KUVEYT

Kaynak: İHA