Kuveyt'te istifa eden Sabah el-Halid yeniden başbakanlığa atandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuveyt'te istifa eden Sabah el-Halid yeniden başbakanlığa atandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Kuveyt'te istifa eden Sabah el-Halid yeniden başbakanlığa atandı

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'ı başbakan olarak atadı.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'ı başbakan olarak atadı.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın, eski Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'ı yeniden başbakan olarak atadığı bildirildi. Sabah el-Halid'in yeni kabineyi kurmakla görevlendirildiği aktarıldı.

Sabah el-Halid yönetimindeki hükümet, 8 Kasım'da istifa etmişti. Sabah el-Halid'in liderliğindeki hükümet, Mart ayında göreve başlamıştı. - KUVEYT

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title