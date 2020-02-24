Kuveyt'te, İran'dan gelen 3 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
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Kuveyt'te, İran'dan gelen 3 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, İran'ın Meşhed kentinden gelen 3 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

24.02.2020 11:26 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:26
Kuveyt'te, İran'dan gelen 3 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, 'ın Meşhed kentinden gelen 3 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Meşhed kentinden gelen kişilere yapılan ilk test sonucuna göre 53 yaşındaki bir Kuveyt vatandaşı ile 61 yaşındaki bir Suudi Arabistan vatandaşının yanı sıra Kuveyt'te yaşayan 21 yaşındaki vatansız (haymatlos) bir kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu kişilerin sağlık ekipleri tarafından sürekli gözetim altında tutulduğu vurgulandı.

Kuveyt, Kovid-19 nedeniyle ölümlerin yaşandığı İran'dan dün yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etmişti.

İran Sağlık Bakanlığının son verilerine göre ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 47 oldu.

Kaynak: AA
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