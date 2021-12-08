Kuveyt'te ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi - Haberler
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Kuveyt'te ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi

Kuveyt'te ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi
AA / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiğini duyurdu.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü Abdullah es-Sened, yaptığı basın açıklamasında, Omicron varyantı tespit edilen kişinin, bir Afrika ülkesinden gelen Avrupalı yolcu olduğunu ifade etti.

Kimliği açıklanmayan hastanın daha önce iki doz Kovid-19 aşısı olduğunu aktaran Sened, enfekte olan kişinin, Kuveyt'e geldiğinden beri karantinada tutulduğu bilgisini paylaştı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Tunus da Omicron varyantının ülkelerinde görüldüğünü açıklamıştı.

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AA / Hacer Başer - Son Dakika Haberleri

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