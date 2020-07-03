Kuveyt'te, ilk kadın hakimler göreve başlayacak
Kuveyt tarihinde ilk kadın hakimleri Kuveyt Başsavcısı Dirar Al-Asousi'nin onayı ile Eylül'de göreve başlayacak.
03.07.2020 12:20 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:38
Kuveyt tarihinde ilk kadın hakimleri Kuveyt Başsavcısı Dirar Al-Asousi'nin onayı ile Eylül'de göreve başlayacak.
Kuveyt tarihinde ilk defa kadın hakimler görev yapacak. Kuveyt Başsavcısı Dirar Al-Asousi, 8 kadın hakim görevlendirme kararını onayladı. Fatima Abdel-Moneim, Fatima Al-Farhan, Basheer Al-Rakdan, Rawa Al-Tabtabae, Sanabel Al-Houti, Basheer Abdul Jalil, Lulwa Al-Ghanim ve Fatima Al-Kandari, Eylül ayında göreve başlayacak. - KUVEYT
Kaynak: İHA