Kuveyt'te iki kişide Kovid-19'un mutasyona uğramış türü tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Kuveyt'te iki kişide Kovid-19'un mutasyona uğramış türü tespit edildi

19.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:45
Kuveyt'te iki kişide Kovid-19'un mutasyona uğramış türü tespit edildi

Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen iki kişide İngiltere'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış yeni türünün tespit edildiğini duyurdu.

Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen iki kişide İngiltere'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış yeni türünün tespit edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened yaptığı yazılı açıklamada, yapılan testler sonucunda iki kişinin testinin pozitif çıktığı belirtilerek ülkede ilk kez mutasyona uğramış Kovid-19 vakası görüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, testlerin Kuveyt Havaalanı'nda Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından yapıldığı belirtildi.

Sened açıklamada ayrıca, "Mutasyona uğramış Kovid-19 tespit edilen kişiler, uygulanan protokoller gereği karantinaya alınmıştır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Aleyna Tilki Ceyda Düvenci Demet Özdemir
Spor Ali Koç Ünal Karaman Emre Taşdemir Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuveyt'te iki kişide Kovid-19'un mutasyona uğramış türü tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 15:51:36. #1.14#
title