Kuveyt'te iki kişide Kovid-19'un mutasyona uğramış türü tespit edildi

Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen iki kişide İngiltere'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış yeni türünün tespit edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened yaptığı yazılı açıklamada, yapılan testler sonucunda iki kişinin testinin pozitif çıktığı belirtilerek ülkede ilk kez mutasyona uğramış Kovid-19 vakası görüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, testlerin Kuveyt Havaalanı'nda Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından yapıldığı belirtildi.

Sened açıklamada ayrıca, "Mutasyona uğramış Kovid-19 tespit edilen kişiler, uygulanan protokoller gereği karantinaya alınmıştır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu