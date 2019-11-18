Kuveyt'te hükümet krizi büyüyor

18.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:44

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir es-Sabah'ın yeniden hükümeti kurması için görevlendirdiği Kuveyt Başbakanı Cabir es-Sabah bu görevi kabul etmedi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, geçen hafta istifa eden Başbakan Sabah, Kuveyt Emiri'nin verdiği yeniden hükümeti kurma görevini kabul edebilmesi için "önce kendisi aleyhine bazı basın organları ile sosyal medya hesaplarında dillendirilen iddialardan aklanması gerektiğini" belirtti.

Cabir es-Sabah yaptığı yazılı açıklamada, "Öncelikle saygıdeğer ve adil yargıçlarımızın huzurunda mahkemede masumiyetimi ve samimiyetimi kanıtlamalıyım. Bana olan güveniniz ve Kuveyt halkının takdiri bana tekrar teklif ettiğiniz görevi kabul etmeme manidir. Görevi kabul etmiyor olmam sizin yüce makamınıza olan saygımın bir gereğidir." ifadelerini kullandı.

- Başbakan için Savunma Bakanı olan oğlunu görevden aldı

Kuveyt Emiri Sabah, bugün çıkardığı Emirlik kararnamesiyle Savunma Bakanı olan oğlu Nasır es-Sabah ve İçişleri Bakanı Halid es-Sabah'ı görevlerinden aldı.

Emir, daha sonra yayımladığı ikinci bir kararnameyle de istifa eden Başbakan Cabir es-Sabah'a yeniden hükümeti kurma görevini verdi.

- Kuveyt Emiri ile Başbakan bir araya geldi

Kuveyt Emiri Sabah ile Başbakan Cabir es-Sabah bugün bir araya geldi.

Görüşmede, Kuveyt Emiri Sabah'ın, "Bu görevi kabul etmemeniz bizi üzdü. Siz söz konusu makamdan daha değerlisiniz." dediği aktarıldı.

- Ne olmuştu?

Başbakan Cabir es-Sabah 14 Kasım Perşembe günü istifa etmişti.

Bunun üzerine Savunma Bakanı Nasır es-Sabah (Kuveyt Emiri'nin büyük oğlu) da cumartesi günü Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "hükümetin, orduya ait fonda gerçekleştirilen aşırı harcamalardan dolayı istifa ettiğini" ifade etmişti.

Savunma Bakanı Sabah, söz konusu harcamaların 240 milyon dinar (yaklaşık 4 milyar 377 bin TL) olduğunu kaydetmişti.

Kaynak: AA