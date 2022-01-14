Kuveyt'te hırsızlar saniyeler içinde kilolarca altın çaldı - Haberler
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Kuveyt'te hırsızlar saniyeler içinde kilolarca altın çaldı

Kuveyt'te hırsızlar saniyeler içinde kilolarca altın çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kuveyt'te 3 hırsız saniyeler içinde bir kuyumcudan kilolarca altın çaldı.

Kuveyt'te 3 hırsız saniyeler içinde bir kuyumcudan kilolarca altın çaldı.

Kuveyt'in El Cehre kentinde 3 hırsız sisli havayı fırsat bilerek, bir kuyumcuda saniyeler içinde kilolarca altın çaldı. Güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, hırsızların cam rafları kırdığı ve hızlı şekilde raflardaki altınları çaldığı görüldü. El Cehre polisi tarafından 24 saat geçmeden yakalanan hırsızlar suçlarını itiraf ederken, tahmini 5 kilogram altın çaldıkları belirtildi. - KUVEYT

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