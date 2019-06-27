Kuveyt'te hava sıcaklığı 51 dereceye ulaşacak

Kuveyt Meteoroloji Departmanı, ülkede hava sıcaklığının artarak bugün ve yarın 51 dereceye ulaşacağını bildirdi.

Kuveyt Meteoroloji Departmanı'ndan yapılan açıklamada, Kuveyt'te bugün ve yarın hava sıcaklığının artarak 51 dereceye ulaşacağı bildirildi. Arap Uzay Bilimleri Birliği Üyesi Dr. Khaled Al-Za'aq ise bugün yaptığı açıklamada, Kuveyt'te hava sıcaklığının bugün gölgede 50 derecenin üzerine çıkacağını söyleyerek sıcaklığın dünyada en yüksek dereceyi kaydedeceğini açıkladı. Bugün sıcaklık başkent Kuveyt'te 50.1, Matraba bölgesinde ise 50.7 dereceye ulaştı.

Dünya tarihinde en yüksek 3. sıcaklık derecesi

El-Za'aq, Kuveyt ile Irak arasındaki termal bölgede yer alan Matraba bölgesinin Asya'da 76 yıl boyunca oluşan sıcaklık derecesinde üçüncü sırada olduğunu, bölgede sıcaklığın 21 Haziran'da 53.9 santigrat derece olarak kaydedildiğini bildirdi.

Al-Za'aq, tarihte sıcaklık kaydının başlamasından bu yana, dünyanın en yüksek sıcaklık değerinin 10 Temmuz 1913'te Kaliforniya'daki Furnace Creek'teki Ölüm Vadisi'nde kaydedilen 56.7 derece olduğunu belirtti. 1931'de Tunus'ta kabile çöllerinde kaydedilen sıcaklığın dünyada kaydedilen ikinci yüksek sıcaklık değeri olduğunu ve Kuveyt'in 53.9 dereceyle yüksek sıcaklık derecesi olarak dünyada üçüncü sıraya yerleştiğini söyledi. - KUVEYT

Kaynak: İHA