Kuveyt'te Emire Hakarete 10 Yıl Hapis

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ettiği belirtilen kişiye 10 yıl hapis cezası verildi.



Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Velid Faris isimli şahıs sosyal medya hesabı üzerinden Emirin kişiliğine hakarette bulunduğu ve ülkenin iç durumu ile ilgili kasten yalan söylentiler yaydığı gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Kuveyt'te daha önce de muhalif aktivistler ve bazı milletvekillerine Emire ve emirlik makamına hakaretten çeşitli cezalar verilmişti.