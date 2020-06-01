Kuveyt'te camilerin yeniden açılması için hazırlıklar yapılıyor Kuveyt'te korona virüs salgını nedeniyle ibadete kapatılan camilerin açılması öncesinde sterilizasyon çalışmaları yapılıyor.

Kuveyt'te korona virüs salgını nedeniyle ibadete kapatılan camilerin açılması öncesinde sterilizasyon çalışmaları yapılıyor.

Kuveyt'te korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında kapanan camilerin açılması için hazırlıklar yapılıyor. Camilerin dün başlayan sterilizasyonu 10 gün boyunca sürecek. Kuveyt Adalet, Vakıflar ve İslami İşler Bakanı Fahd Al-Afasy, "Savunma Bakanlığı ile işbirliğiyle, namazların kılınması için camilerin sterilize edilmesi sürecine başlattık" dedi. Resmi kaynaklar, sterilizasyon sürecinin ardından camilerin ibadete açılacağını doğruladı.

El-Afasy, camilerde namazların, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak kılınacağını ve camilerin sadece namaz öncesinde açık olacağını ve namazların kılınmasının ardından kapatılacağını vurguladı. Bakan normalleşme sürecinin ilk adımının ardından gerekli olması halinde yeni önlemlerin de alınabileceğini söyledi. - KUVEYT

Kaynak: İHA