- Kuveyt'te camiler yeniden ibadete açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- Kuveyt'te camiler yeniden ibadete açıldı

- Kuveyt'te camiler yeniden ibadete açıldı Kuveyt'te korona virüsle mücadele kapsamında kapatılan camiler kılınan öğle namazıyla ibadete yeniden ibadete açıldı.

10.06.2020 13:42 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:46

- Kuveyt'te camiler yeniden ibadete açıldı

KUVEYT - Kuveyt'te korona virüsle mücadele kapsamında kapatılan camiler kılınan öğle namazıyla ibadete yeniden ibadete açıldı.

Kuveyt'te korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay kapalı kalan camiler bugün yeniden ibadete açıldı. Camiler kılınan öğle namazıyla ibadete yeniden ibadete açıldı. Camilere akın eden vatandaşlar, 3 ay sonra ilk öğle namazını eda etti. Camilerde ilk namazın, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak kılındı. Camilerin içerisinde aynı anda en fazla 40 kişinin bulunmasına izin verildiği belirtildi. Camilerin açılmasının ardından ülkenin en büyük camisi olan Mescid-i Kebir'in önünde 100 şükür kurbanı kesildi.

Kuveyt Evkaf ve İslam İşleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, camilerin yeniden ibadet açılması için tüm hazırlıkların tamamladığını duyurdu. Bakanlık, Savunma Bakanlığı ile işbirliği içinde ülke genelinde en az 900 caminin sterilize edildiğini belirtti.

Öte yandan, Kuveyt'te toplam korona virüs vaka sayısı 33 bin 140'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 273'e ulaştı.

- Kuveyt'te camiler yeniden ibadete açıldı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim Haber
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor Haber
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti Haber
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu Haber
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Cennet-Cehennem mağaralarına inen 10 milyon liralık asansör tartışma konusu oldu
Cennet-Cehennem mağaralarına inen 10 milyon liralık asansör tartışma konusu oldu
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için 'Yük' benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Hamile eşini 19 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi
Hamile eşini 19 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi
Taziye evinde uyuyan çocuğu öldü sandılar
Taziye evinde uyuyan çocuğu öldü sandılar
Ücret vermek isteyen kadın, hareket halindeki minibüsten düştü
Ücret vermek isteyen kadın, hareket halindeki minibüsten düştü
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi
Alp Yalman 'Gel başkan ol' teklifini yaptı, Fatih Terim kabul etmedi
Alp Yalman "Gel başkan ol" teklifini yaptı, Fatih Terim kabul etmedi
Bisikletten düşen çocuk, direksiyonun karnına batması sonucu feci şekilde can verdi
Bisikletten düşen çocuk, direksiyonun karnına batması sonucu feci şekilde can verdi
Flamengo, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı
Flamengo, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı
D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor
D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor
Şehit Erman Özcan operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan birinde korona çıktı
Şehit Erman Özcan operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan birinde korona çıktı
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı
Samsun'da hareketli dakikalar! Aranan şahıs çatıdan çatıya uçtu ama polisten kaçamadı
Samsun'da hareketli dakikalar! Aranan şahıs çatıdan çatıya uçtu ama polisten kaçamadı
Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor
Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi, 18 yaş altı için kaldırıldı
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi, 18 yaş altı için kaldırıldı
Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı
Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı
Son Dakika: Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi
Son Dakika: Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı
Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Donald Trump Berat Albayrak Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Şeyma Subaşı Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Lionel Messi Aziz Yıldırım Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Kadın Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: - Kuveyt'te camiler yeniden ibadete açıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 13:55:00. #1.15#
title