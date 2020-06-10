Kuveyt'te camiler yeniden ibadete açıldı
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Kuveyt'te camiler yeniden ibadete açıldı

Kuveyt'te korona virüsle mücadele kapsamında kapatılan camiler kılınan öğle namazıyla ibadete yeniden ibadete açıldı.

Kuveyt'te camiler yeniden ibadete açıldı
10.06.2020 13:03 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:06

Kuveyt'te korona virüsle mücadele kapsamında kapatılan camiler kılınan öğle namazıyla ibadete yeniden ibadete açıldı.

Kuveyt'te korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay kapalı kalan camiler bugün yeniden ibadete açıldı. Camiler kılınan öğle namazıyla ibadete yeniden ibadete açıldı. Camilere akın eden vatandaşlar, 3 ay sonra ilk öğle namazını eda etti. Camilerde ilk namazın, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak kılındı. Camilerin içerisinde aynı anda en fazla 40 kişinin bulunmasına izin verildiği belirtildi. Camilerin açılmasının ardından ülkenin en büyük camisi olan Mescid-i Kebir'in önünde 100 şükür kurbanı kesildi.

Kuveyt Evkaf ve İslam İşleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, camilerin yeniden ibadet açılması için tüm hazırlıkların tamamladığını duyurdu. Bakanlık, Savunma Bakanlığı ile işbirliği içinde ülke genelinde en az 900 caminin sterilize edildiğini belirtti.

Öte yandan, Kuveyt'te toplam korona virüs vaka sayısı 33 bin 140'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 273'e ulaştı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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