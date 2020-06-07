Kuveyt'te camiler 3 ay aradan sonra yeniden ibadete açılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuveyt'te camiler 3 ay aradan sonra yeniden ibadete açılıyor

Kuveyt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan camiler, yaklaşık 3 aylık aranın ardından yeniden ibadete açılıyor.

Kuveyt'te camiler 3 ay aradan sonra yeniden ibadete açılıyor
07.06.2020 23:07 | Son Güncelleme: 07.06.2020 23:07

Kuveyt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan camiler, yaklaşık 3 aylık aranın ardından yeniden ibadete açılıyor.

Kuveyt Vakıflar ve İslami İşler Bakanı Fehd el-Afasi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 aydır kapalı olan camilerin 10 Haziran Çarşamba günü yeniden ibadete açılacağını belirtti.

Camilerde Kovid-19 salgınına karşı önlemlerin alındığı ve gereken hazırlıkların yapıldığını ifade eden Afasi, tüm camilerin sterilize edildiğini söyledi.

Afasi, camilerin, ülkedeki sağlık otoriteleri tarafından belirlenen şart ve talimatlara uygun şekilde açılacağını belirterek tüm cemaate güvenlik ve sağlıkları için verilen talimatlara uymaları çağrısında bulundu.

Kuveyt, 13 Mart'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında camilerde namaz kılınmasına ara verildiğini duyurmuştu.

Vaka sayısı 31 bini aştı

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise 10 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve 717 kişinin enfekte olduğu bildirildi.

Açıklamada, son verilerle toplam can kaybının 264'e, vaka sayısının 31 bin 848'e yükseldiği, iyileşen hasta sayısının da 20 bin 205 olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen 'Ertuğrul Gazi' büstünü kaldırdı Haber
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen "Ertuğrul Gazi" büstünü kaldırdı
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı Haber
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı
Son Dakika: Hasta ziyaretinde ve asker uğurlamasında 248 kişiye koronavirüs bulaştı Haber
Son Dakika: Hasta ziyaretinde ve asker uğurlamasında 248 kişiye koronavirüs bulaştı
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti Haber
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Haber
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Beyaz Saray önündeki Floyd protestosuna binlerce kişi katıldı
Beyaz Saray önündeki Floyd protestosuna binlerce kişi katıldı
Otobüste maske takmayan kadın, diğer yolculara küfredip saldırdı
Otobüste maske takmayan kadın, diğer yolculara küfredip saldırdı
Bakan Koca, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara isyan etti: Rast gelmesin
Bakan Koca, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara isyan etti: Rast gelmesin
ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü
ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü
Haziran ayında göle gitmek isteyenler, karda araçlarıyla mahsur kaldı
Haziran ayında göle gitmek isteyenler, karda araçlarıyla mahsur kaldı
Ülkede son zamanlarda patlak veren kene vakaları için uzman isimden önemli uyarı: En riskli kısım saçlarımız
Ülkede son zamanlarda patlak veren kene vakaları için uzman isimden önemli uyarı: En riskli kısım saçlarımız
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Eski danışmanından Putin'i yakan sözler: Vaka oranları 5 kat fazla, gerçek ölü sayısı 20 bin civarında
Eski danışmanından Putin'i yakan sözler: Vaka oranları 5 kat fazla, gerçek ölü sayısı 20 bin civarında
Trafik kazasında bebek hayatını kaybetti, anne ve babası ağır yaralandı
Trafik kazasında bebek hayatını kaybetti, anne ve babası ağır yaralandı
4 yaşındaki çocuk kansere yenik düştü, yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi
4 yaşındaki çocuk kansere yenik düştü, yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi
Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti
Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti
Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti
Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı
Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı
Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar
Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar
Boşanma aşamasında olduğu eşini darbeden şüpheli tutuklandı
Boşanma aşamasında olduğu eşini darbeden şüpheli tutuklandı
Kadına şiddet bitmiyor! Boşanmak isteyen eşini öldüresiye dövüp, silah çekti
Kadına şiddet bitmiyor! Boşanmak isteyen eşini öldüresiye dövüp, silah çekti
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Leyla Güven Murat Kurum Halife Hafter Musa Farisoğulları
Magazin Hadise Seda Sayan Hülya Avşar Bülent Ersoy
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Lionel Messi Bülent Uygun Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Kadın İzmir Instagram
Şu an buradasınız: Kuveyt'te camiler 3 ay aradan sonra yeniden ibadete açılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 23:10:27. #1.14#
title