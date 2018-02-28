Kuveyt'te Bir "Vatansız" Kendini Ateşe Verdi
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Kuveyt'te Bir "Vatansız" Kendini Ateşe Verdi

Kuveyt'in kuzeybatısındaki El-Cehra ilinde ülkedeki vatansızlardan (heimatlos) bir kişinin kendini yaktığı bildirildi.

Kuveyt'te Bir

Kuveyt'in kuzeybatısındaki El-Cehra ilinde ülkedeki vatansızlardan (heimatlos) bir kişinin kendini yaktığı bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, kendini ateşe veren ve hastanede tedavi alınan kişinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Söz konusu kişinin vücudunun yüzde 60'ının yanık olduğu ve hala bu eylemi neden gerçekleştirdiğinin henüz bilinmediği belirtildi.

Sabıkası olan eylemcinin cinayet, hırsızlık ve şiddet gibi 21 ayrı suçtan kaydının bulunduğu ifade edildi.

Ülkedeki vatansızlardan bir kişi de geçen eylül ayında işsizlik nedeniyle kendini ateşe vermişti.

Nüfusu 3 milyona yaklaşan Kuveyt'te vatansız olarak tabir edilen ve vatandaşlığı olmayan yaklaşık 96 bin kişi bulunuyor.

Bedeviler sadece vatandaşlık değil diğer insani haklarından da yoksun yaşadıkları için haklarını elde etmek amacıyla sık sık gösteriler düzenliyor. Vatansızlar, Kuveyt'te doğup büyüdüklerini ve vatandaşlığın kendilerin de hakkı olduğunu savunuyor.

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