Kuveyt'te Başbakan hakkındaki gensoru önergesinin ardından bakanlar topluca istifa etti
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Kuveyt'te Başbakan hakkındaki gensoru önergesinin ardından bakanlar topluca istifa etti

12.01.2021 21:41 | Son Güncelleme: 12.01.2021 21:44
Kuveyt'te Başbakan hakkındaki gensoru önergesinin ardından bakanlar topluca istifa etti

Kuveyt'te yeni hükümetin kurulmasının üzerinden bir ay geçmeden kabine üyeleri, Başbakan Şeyh Sabah Halid el-Hamad es-Sabah'a istifalarını sundu.

Kuveyt'te yeni hükümetin kurulmasının üzerinden bir ay geçmeden kabine üyeleri, Başbakan Şeyh Sabah Halid el-Hamad es-Sabah'a istifalarını sundu.

Kuveyt Enformasyon Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, bakanlar topluca istifa etti. Kabine üyelerinin istifasını Savunma Bakanı Hamad Cabir el-Ali, Başbakan Sabah'a iletti.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberinde de kabine üyelerinin, parlamento ile hükümet arasındaki ilişkilerdeki son gelişmeler ve ulusal çıkarların gereği doğrultusunda istifalarını sunduğu kaydedildi.

Kuveyt milletvekilleri geçen hafta Başbakan Sabah aleyhinde "anayasa ihlalleri, hükümetin çalışma programının sunulmasının geciktirilmesi ve yürütmenin yasamayı etkisi altına almaya çalışması" gibi konularda Meclise gensoru önergesi vermişti.

Başbakan Sabah'ın kabine üyelerinin istifasını onay için Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a sunması bekleniyor.

Kuveyt'te geçen ay yapılan genel seçimlerin ardından yeni hükümet 14 Aralık 2020'de göreve başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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