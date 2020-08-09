- Kuveyt'te akaryakıt tankeri alev alev yandı
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- Kuveyt'te akaryakıt tankeri alev alev yandı

- Kuveyt'te akaryakıt tankeri alev alev yandı Körfez ülkesi Kuveyt'te akaryakıt tankeri alev alev yandı.

09.08.2020 23:00 | Son Güncelleme: 10.08.2020 00:21

- Kuveyt'te akaryakıt tankeri alev alev yandı

KUVEYT - Körfez ülkesi Kuveyt'te akaryakıt tankeri alev alev yandı.

Körfez ülkesi Kuveyt'in El Cehre kentinde seyir halinde iken yan dönen akaryakıt tankerinde yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile tanker alevlere teslim oldu. Kuveyt İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, tankerde 36 bin litre dizel yakıt olduğu aktarılırken, yangına 5 itfaiye ekibinin müdahale ettiği açıklandı. Müdürlük, ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangının kısa süre kontrol altına alınarak söndürüldüğünü dile getirdi. İtfaiye Müdürlüğü, tanker sürücüsünün olayda yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını aktardı.

- Kuveyt'te akaryakıt tankeri alev alev yandı

Kaynak: İHA

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