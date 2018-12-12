Kuveyt'te 4. Kudüs Fonu ve Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı

Kuveyt'te "Kudüs Kandillerinin Yanması İçin Kapsamlı Bir Vizyona Doğru" sloganıyla düzenlenen 4. Kudüs Fonu ve Vakfı Mütevelli Heyeti toplantısı başladı.

Toplantının açılışında, Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim, Filistin hakkını savunma konusunda sergilediği tutumundan dolayı takdir edildi.

Açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Ganim, "Şu anda askeri dengenin siyonist varlığa yönelmesi durumunda kimliğimizi kaybedip, davamızı unutacağımıza inananlar var. Bu Filistin davası gönlümüzdeyken yaşayıp öleceğiz, bu dava üzerine ölüp dirileceğiz" ifadelerini kullandı.

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, toplantılara katılanlardan bir temsilci grubunu bugün kabul edecek.

Kudüs'ün geleceğini düşünen bir grup girişimci tarafından kurulan Kudüs Fonu ve Vakfı, bir STK olarak kutsal kentin sorunlarına çözüm arayışları üzerine çalışmalar yürütüyor.