Kuveyt'te 4 ay sonra camilerde ilk cuma namazı kılındı Kuveyt'te korona virüs salgını ile mücadele kapsamında askıya alınan cuma namazları 4 ay sonra ilk defa camilerde kılındı.

Kuveyt'te korona virüs salgını ile mücadele kapsamında askıya alınan cuma namazları 4 ay sonra ilk defa camilerde kılındı.

Kuveyt'te korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan camiler 10 Haziran tarihinde yeniden ibadete açılmıştı. Camilerde cuma namazlarının kılınmasına ise izin verilmemişti. Vatandaşlar, ülkede 4 ay sonra ilk defa kılınacak olan cuma namazı için camilere akın etti. Vatandaşlar, salgın nedeni ile maske takmaya, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarını özen gösterirken, kendi getirdikleri seccade ile cuma namazını eda etti. Cami görevlileri ise namaz öncesinde kapılarda durarak cuma namazına gelen vatandaşların ateşlerini ölçtü.

Öte yandan Kuveyt'te toplam korona virüs vaka sayısı 58 bin 221'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 404'e yükseldi. - KUVEYT

Kaynak: İHA