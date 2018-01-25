Kuveyt Savunma Bakanı Sabah, Katar'da

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kuveyt Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şeyh Nasır Sabah el-Ahmed es-Sabah ile bir araya geldiği bildirildi.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, başkent Doha'daki El-Bahr Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki dostane ilişkiler ile bunların geliştirilmesi konusu ele alındı.

Kuveyt Savunma Bakanı'nın söz konusu ziyareti, 11 Aralık 2017'de göreve gelmesinin ardından gerçekleştirdiği ve Suudi Arabistan ile Bahreyn'i de içine alan ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Kuveyt, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında 5 Haziran 2017'de patlak veren Körfez krizinin çözümünde arabuluculuk rolü üstleniyor.