Kuveyt Savunma Bakanı Bahreyn'de

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife'nin, Kuveyt Savunma Bakanı Nasır Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı kabul ettiği bildirildi.

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre Kral Hamad, Sahir Sarayı'nda ülkesini ziyaret eden Kuveyt Savunma Bakanı Nasır'ı kabul ederek ikili ilişkileri görüştü.

Kral görüşmede, iki ülke arasında ve kardeş halklar arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu ilişkilerin tüm alanlarda sürekli gelişmeye devam ettiğini belirtti.

Bahreyn ile Kuveyt arasındaki ilişkilerin gelişmesinden dolayı Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın üstlendiği rolden övgüyle bahseden Kral, ayrıca bu gibi ziyaretlerin ortak fayda veren ikili koordinasyonun ilerlemesine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Kuveyt Savunma Bakanı ayrıca başkent Manama'daki Kudaybiye Sarayı'nda Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad Al Halife ile bir araya geldi.

Görüşmede aynı şekilde ikili ilişkiler ve ilişkileri geliştirme yolları ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Kuveyt Savunma Bakanı Nasır, Veliaht Prens Selman'ın daveti üzerine dün Bahreyn'e gelmişti.