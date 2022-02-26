Kuveyt, Rusya'nın Ukrayna saldırısına karşı çıktı - Haberler

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Kuveyt, Rusya'nın Ukrayna saldırısına karşı çıktı

AA, Gülşen Topçu - Güncel
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Kuveyt, Rusya'nın Ukrayna saldırısına karşı çıktı

Kuveyt yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırıya kesin bir şekilde karşı çıktı.

Kuveyt yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırıya kesin bir şekilde karşı çıktı.

Rusya'nın, Ukrayna'daki saldırılarını kınayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yasa tasarısını veto etmesinin ardından Kuveyt'in BM temsilciliğinden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırının, ülkeler arası ilişkilerde güç kullanmasının ya da bununla tehdit etmesinin kesin bir şekilde reddedildiği" ifade edildi.

Ukrayna'nın bağımsızlık ve egemenliğine saygı duyulduğu ve BM kararları ile uluslararası kanunlara bağlı kalmanın gerekliliğine vurgu yapılan açıklamada, Kuveyt'in BM'deki 80 ülkeyle Ukrayna'daki savaşın durması için sunulan yasa tasarısını desteklediği aktarıldı.

AA / Gülşen Topçu - Güncel

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Kuveyt, Rusya, Güncel, Haberler

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