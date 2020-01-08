Kuveyt resmi ajansı: Twitter hesabımız hacklendi, ABD birlikleri ülkeden çekilmiyor
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Kuveyt resmi ajansı: Twitter hesabımız hacklendi, ABD birlikleri ülkeden çekilmiyor

Kuveyt resmi ajansı (KUNA), sosyal medya hesabının hacklendiğini dolayısıyla "ABD birliklerinin ülkeden çekileceği yönündeki paylaşımların" kendilerine ait olmadığını ve gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

08.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:02
Kuveyt resmi ajansı: Twitter hesabımız hacklendi, ABD birlikleri ülkeden çekilmiyor

resmi ajansı (KUNA), sosyal medya hesabının hacklendiğini dolayısıyla "ABD birliklerinin ülkeden çekileceği yönündeki paylaşımların" kendilerine ait olmadığını ve gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

KUNA'dan yapılan yazılı açıklamada, " hesabımız ele geçirildi. Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanlığı tarafından ABD birliklerinin Kuveyt'ten çekildiği yönünde hesabımızda paylaşılan gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri yer aldı.

ABD güçlerinin Kuveyt'ten çekilmediği teyit edilen açıklamada, söz konusu yalan haberin sorumluları hakkında yasal işlem başlatılacağı kaydedildi.

KUNA'nın Twitter hesabında, "Savunma Bakanı Ahmed Mansur el-Ahmed es-Sabah'ın ABD birliklerinin 3 gün içerisinde Arifcan Askeri Kampı'ndan çekileceği" şeklindeki açıklaması paylaşılmıştı.

Kaynak: AA
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