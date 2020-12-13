Kuveyt, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımını onayladı
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Kuveyt, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımını onayladı

13.12.2020 19:17 | Son Güncelleme: 13.12.2020 19:22
Kuveyt, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımını onayladı

Kuveyt, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımını onayladı.

Kuveyt, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımını onayladı.

Pfizer/BioNTech tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşı ya bir ülkeden daha onay geldi. Kuveyt Sağlık Bakanlığı İlaç ve Gıda Kontrol İşleri Müsteşar Yardımcısı Abdullah Al-Badr yaptığı açıklamada, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının onaylandığını duyurdu.

Badr, onaylama kararın teknik komitenin tüm verileri ve bilimsel raporları inceledikten sonra alındığını ifade etti. Badr, Sağlık Bakanlığı'nın aşının kullanımından sonra aşının güvenliği, etkinliği ve kalitesi ile ilgili bilgi ve verileri yerel ve uluslararası düzeyde takip etmeye ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almaya devam edeceğini belirtti.

Öte yandan Kuveyt Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 174 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 146 bin 218'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, virüs nedeniyle toplam 911 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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