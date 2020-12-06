Kuveyt parlamento seçimlerinin sonuçları belli oldu
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Kuveyt parlamento seçimlerinin sonuçları belli oldu

06.12.2020 16:26 | Son Güncelleme: 06.12.2020 16:31
Kuveyt parlamento seçimlerinin sonuçları belli oldu

Kuveyt'te 50 milletvekilini belirlemek üzere yapılan parlamento seçimlerinin sonuçları açıklandı.

Kuveyt'te 50 milletvekilini belirlemek üzere yapılan parlamento seçimlerinin sonuçları açıklandı.

Kuveyt'te dün yapılan parlamento seçimlerinde oy sayım işlemlerinin sona ermesinin ardından kazanan adaylar belli oldu. Sonuçlara göre, daha önce parlamentoya üye olmayan 21 yeni aday seçimleri kazanırken, kadın adaylardan hiçbiri parlamentoya seçilemedi.

Kuveyt parlamentosundaki değişim oranının seçimden çekilen ve mevcut parlamento seçimlerine katılmamayı tercih eden eski üye sayısı dikkate alındığında yüzde 62'ye ulaştığı görülüyor. 28'i kadın olmak üzere 326 adayın yarıştığı seçime katılım oranı yüzde 60 olarak belirlendi.

Kuveyt halkı dün sabah saatlerinden 50 milletvekilini belirlemek için sandık başına gitmişti.

Öte yandan, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, parlamento seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından hükümetin istifasını kabul etti. Emir Sabah, istifa eden hükümeti yenisi kurulana kadar çalışmak üzere görevlendirdi. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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