Kuveyt Meclis Başkanı, Hamas lideri Heniyye'ye ülkesinin desteğini iletti
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Kuveyt Meclis Başkanı, Hamas lideri Heniyye'ye ülkesinin desteğini iletti

Kuveyt Meclis Başkanı, Hamas lideri Heniyye'ye ülkesinin desteğini iletti
Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel

Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi arayarak ülkesinin Filistinlilerin haklarını desteklediğini belirtti.

Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi arayarak ülkesinin Filistinlilerin haklarını desteklediğini belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Heniyye ile Ganim telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ganim görüşmede, Kudüs ve Gazze Şeridi'ndeki çocuklar, kadınlar, Müslümanlar ve Hristiyanların kutsal mekanlarına yapılan haksızlık ve saldırılara karşı Filistin halkını desteklediklerini belirtti.

Kuveyt'in Filistinlilerin haklarını destekleyen ve İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerini reddeden değişmez tutumunu vurgulayan Ganim, Kuveyt Meclisinin bölgedeki durumu takip etmek ve Filistinlileri destekleyen kararlar çıkarmak için Uluslararası Parlamenterler Birliği Genel Sekreterliği ile bir toplantı düzenleme aşamasında olduğunu söyledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi...
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi...
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