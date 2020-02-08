Kuveyt Meclis Başkanı el-Ganim'den Trump'ın sözde barış planına sert tepki
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Kuveyt Meclis Başkanı el-Ganim'den Trump'ın sözde barış planına sert tepki

Ürdün'ün başkenti Amman'da Arap Parlamentolar Birliğinin 30. Olağanüstü toplantısında konuşan Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim, ABD Başkanı Trump'ın Yüzyılın Anlaşması adını verdiği sözde barış planını çöpe atarak, "Yüzyılın Anlaşması'nın yeri tarihin çöplüğüdür" dedi.

08.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:00
Kuveyt Meclis Başkanı el-Ganim'den Trump'ın sözde barış planına sert tepki

Ürdün'ün başkenti 'da Arap Parlamentolar Birliğinin 30. Olağanüstü toplantısında konuşan Merzuk el-Ganim, ABD Başkanı Trump'ın Yüzyılın Anlaşması adını verdiği sözde barış planını çöpe atarak, "Yüzyılın Anlaşması'nın yeri tarihin çöplüğüdür" dedi.


Ürdün'ün başkenti Amman'da, 30. Arap Parlamentolar Birliği Konferansı, ABD Başkanı 'ın sözde barış planını görüşmek üzere toplandı. Toplantıya katılan Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim, yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donld Trump'ın Yüzyılın Anlaşması adını verdiği sözde barış planını sert şekilde eleştirdi. El-Ganim, "Yüzyılın Anlaşmasının yeri tarihin çöplüğüdür" ifadelerini kullanarak elinde tuttuğu sözde barış planını çöpe attı.


El-Ganim, sözde barış planının Filistinliler, Araplar ve Müslümanlar için kabul edilemez olduğunu vurguladı.


ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı. Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti. - AMMAN

Kaynak: İHA
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