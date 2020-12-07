Kuveyt mali yılın ilk yarısında 6,3 milyar dolar bütçe açığı verdi
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Kuveyt mali yılın ilk yarısında 6,3 milyar dolar bütçe açığı verdi

07.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:47
Kuveyt mali yılın ilk yarısında 6,3 milyar dolar bütçe açığı verdi

Kuveyt yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve petrol fiyatlarında keskin düşüşlerin yaşandığı bir dönemde 6 ayda 1,92 milyar dinar (6,32 milyar dolar) bütçe açığı verdi.

Kuveyt yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve petrol fiyatlarında keskin düşüşlerin yaşandığı bir dönemde 6 ayda 1,92 milyar dinar (6,32 milyar dolar) bütçe açığı verdi.

Kuveyt Maliye Bakanlığının raporuna göre, 2020-2021 mali yılının ilk yarısında bütçe 1,92 milyar dinar açık verdi. Raporda, geçen mali yılın aynı döneminde 88,2 milyon dinar bütçe fazlası kaydedildiği aktarıldı.

Geçen mali yılın ilk altı ayında 8,75 milyar dinar (28,82 milyar dolar) olan gelirler, yüzde 48 azalarak 4,55 milyar dinara (15 milyar dolar) geriledi.

Petrol gelirleri yüzde 50'den fazla düştü

Geçen yılın aynı döneminde 7,99 milyar dinar (26,3 milyar dolar) olan petrol gelirlerindeki düşüş ise yüzde 51,4'ü buldu ve 3,88 milyar dinar (12,78 milyar dolar) olarak gerçekleşti.

Kuveyt'te mali yıl, bütçe kanununa göre nisan başında başlıyor ve sonraki yılın mart ayında sona eriyor.

Kuveyt, devlet gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını oluşturan petrol fiyatlarındaki düşüş ve Kovid-19 salgınının etkisiyle en kötü ekonomik krizlerinden birini yaşıyor.

Kriz nedeniyle Kuveyt, 2020-2021 mali yılı için kamu harcamalarının hacmini 945 milyon dinar (3,1 milyar dolar) azaltmaya karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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