Kuveyt kuleleri Lübnan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı
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Kuveyt kuleleri Lübnan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

Kuveyt makamları, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama nedeniyle Lübnan halkına desteğini göstermek amacıyla kuleleri Lübnan bayrağının renkleriyle ışıklandırdı.

Kuveyt kuleleri Lübnan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı
05.08.2020 23:42 | Son Güncelleme: 05.08.2020 23:45

Kuveyt makamları, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama nedeniyle Lübnan halkına desteğini göstermek amacıyla kuleleri Lübnan bayrağının renkleriyle ışıklandırdı.

Kuveyt makamları, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından Lübnan halkına destek amacıyla kuleleri Lübnan bayrağının renkleriyle ışıklandırdı. Başkent Kuveyt'in Ras Elacuza bölgesinde bulunan 187 yüksekliğinde kuleler, Lübnan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Öte yandan Kuveyt Kızılayı, Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlama sonrası Lübnan halkına destek için "Seninleyiz Lübnan" sloganıyla bir yardım kampanyası başlatmıştı. - KUVEYT

Kaynak: İHA

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