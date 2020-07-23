Kuveyt Kovid-19 tedbirlerini kademeli şekilde gevşetmeyi sürdürüyor Kuveyt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini gevşetme adımları kapsamında, sokağa çıkma yasağının tamamen kaldırılması, restoranlar gibi ticari tesislerin tekrar açılması ve yolcuların sosyal mesafe kuralına uymaları sağlanacak şekilde uçuşların yeniden başlaması kararı alındı.

Kuveyt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini gevşetme adımları kapsamında, sokağa çıkma yasağının tamamen kaldırılması, restoranlar gibi ticari tesislerin tekrar açılması ve yolcuların sosyal mesafe kuralına uymaları sağlanacak şekilde uçuşların yeniden başlaması kararı alındı.

Hükümet İletişim Merkezi Başkanı Tarık el-Mezram, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunun normalleşme konusunda üçüncü aşamaya geçme kararı aldığını duyurdu.

Mezram, 28 Temmuz'da yürürlüğe girecek üçüncü aşama kapsamında, sokağa çıkma yasağının tamamen kaldırılması, restoranlar gibi ticari tesislerin tekrar açılması ve yolcuların sosyal mesafe kuralına uymaları sağlanacak şekilde uçuşların yeniden başlamasının planlandığını aktardı.

Kuveyt, Kovid-19 tedbirlerini gevşetme adımlarına ilk olarak 30 Mayıs'ta başlamıştı.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre ülkede virüs nedeniyle şu ana kadar 421 kişi hayatını kaybetti, 61 bin 872 vaka kaydedildi.

Kaynak: AA