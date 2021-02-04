Kuveyt, Kovid-19 nedeniyle vatandaşları dışında ülkeye girişleri iki hafta süresince yasaklayacak
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Kuveyt, Kovid-19 nedeniyle vatandaşları dışında ülkeye girişleri iki hafta süresince yasaklayacak

04.02.2021 03:27 | Son Güncelleme: 04.02.2021 03:30
Kuveyt, Kovid-19 nedeniyle vatandaşları dışında ülkeye girişleri iki hafta süresince yasaklayacak

Kuveyt'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar gününden itibaren iki hafta boyunca yalnızca vatandaşlarının ülkeye girişine izin vereceği bildirildi.

Kuveyt'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar gününden itibaren iki hafta boyunca yalnızca vatandaşlarının ülkeye girişine izin vereceği bildirildi.

Kuveyt Bakanlar Kurulunun açıklamasına göre, iki hafta süresince ülkeye yabancıların girişi yasaklanacak.

Kuveytlilerin birinci dereceden akrabaları ve beraberindekiler istisna kabul edilecek.

Ayrıca ülkede 20.00 ile 05.00 saatleri arasında tüm ticari faaliyetler durdurulacak, lokantalar kapalı tutulacak, bir ay boyunca lokantalar paket servis yapabilecek.

Eczaneler, sağlık malzemeleri satışı ve gıda alışverişinin yapıldığı mağazalar uygulamadan muaf tutulacak.

Kararların Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle alındığı bildirildi.

Kuveyt'te resmi verilere göre, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 961'e, vaka sayısı 410 bin 167'ye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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